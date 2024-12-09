LEXO PA REKLAMA!

Të akuzuar për korrupsion, DASH shpall non grada dy zyrtarët e Maqedonisë së Veriut

Lajmifundit / 9 Dhjetor 2024, 21:01
Të akuzuar për korrupsion, DASH shpall non grada dy zyrtarët e Maqedonisë së Veriut

Dy zyrtarë të Maqedonisë së Veriut janë shpallur non grada nga Departamenti i Shtetit gjatë ditës së sotme.

Ish zv.kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi dhe gjyqtari në Gjykatën e Apelit të Maqedonisë së Veriut, Enver Bexheti janë cilësuar si të përfshirë në korrupsion të konsiderueshëm me qëllim ndikim në proçeset gjyqsore të dënuarit për vepra penale, Sasho Mijallkov, drejtor i Drejtorisë për Siguri të Maqedonisë së Veriut dhe Kundërzbulimi.

“Në bazë të nenit 7031(c), Departamenti i Shtetit cakton publikisht Artan Grubin dhe Enver Bexhetin për përfshirjen e tyre në korrupsion të konsiderueshëm duke pranuar ryshfet për të minuar proceset gjyqësore të lidhura me dënimin penal të Sasho Mijallkov, drejtor i Drejtorisë për Siguri të Maqedonisë së Veriut dhe Kundërzbulimi. Mijallkov u caktua në vitin 2022 për korrupsion të konsiderueshëm sipas nenit 7031(c), dhe OFAC e sanksionoi atë në përputhje me E.O. 14033.

Në kuadër të këtij aksioni janë caktuar edhe anëtarët e ngushtë të familjes së Grubit”, thuhet në njoftimin e Departamentit të Shtetit.

