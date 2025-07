Skerdi Tase rrëfen vrasjen e Emiliano Ramazanit: U paguam 130 mijë euro, e qëllova në kokë e qafë

Detaje tronditëse janë zbuluar nga dëshmia e Skerdi Tases në Gjykatën e Posaçme për dosjen “Plumbi i Artë”. Ai ka pranuar përfshirjen në vrasjen e Emiliano Ramazanit, ndodhur në korrik të vitit 2020 në Elbasan, duke zbuluar emra, pagesa dhe mënyrën e ekzekutimit.

Sipas Tases, në fillim grupi kishte një tjetër objektiv, por më pas u vendos që të vritej Ramazani, për një pagesë prej 130 mijë eurosh. Ai tha se për këtë ngjarje ishin të përfshirë edhe emra të tjerë si Erion Alibej, Nuredin Dumani dhe Henrik Hoxhaj. Tase deklaroi se automjeti që u përdor në atentat ishte marrë nga Nuredini dhe ishte mbajtur i fshehur në një magazinë në Bradashesh, pronë e Arben Lazës.

“Makinën e atentatit e kishte siguruar Erion Alibej, me Nuredinin kishim 4 armë, 2 kallashnikovë dhe 2 pistoleta. Çdo ditë shkonim në Elbasan, përdornim makina me qira. Ditën e ngjarjes na erdhën informacione se Ramazani ishte në palestër, por aty nuk na u duk vendi i duhur për të vepruar. E pritëm te shtëpia, dhe sapo zbriti nga makina, iu afrova dhe e qëllova disa herë në kokë dhe qafë me pistoletë”, rrëfeu Tase.

Pas krimit, ai tha se makina u dogj dhe u larguan me një tjetër automjet me qira përmes Rrogozhinës. Dy armët që përdori i fshehën pranë Peqinit “tek ca betoniere”, ndërsa sipas tij, Nuredin Dumani do i përdorte për të implikuar një tjetër person.

Nga kjo vrasje, Tase deklaroi se kishte marrë vetëm 23 mijë euro, ndonëse sipas marrëveshjes, secili anëtar do të përfitonte rreth 60 mijë euro. Paratë, sipas tij, i ka sjellë një grua e quajtur Klara, emër që ia përmendi Henriku.