“Barbona, nuk i llogaris”/ Shpërthen modelja që bëri deklaratën e bujshme për librat: Studioj për mjekësi…

Modelja e “She’s On Top”, Enxhi Ruxhdia, ka qenë ditën e sotme e ftuar në emisionin “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën.

Kujtojmë se ajo pak ditë më parë bëri bujë me deklaratën e saj, ku tha se librin e përdor si aksesor në plazh, jo për t’a lexuar. Lidhur me këtë ka patur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku disa prej tyre kanë qenë dhe të ashpra.

Enxhi, e cila studion për mjekësi, u shpreh se në shkollë është shumë e përgjegjshme dhe shkon në praktikë:

“Nuk kam ngelur në asnjë provim, gjë që është shumë e mirë. Shkolla po ecën për bukuri”.

Ndërkohë e pyetur nga moderatori i njohur se ‘si është e vërteta pas kësaj deklarate?’, Ruxhdia u përgjigj:

“Unë gjithmonë të vërtetën them. Dhe ajo çfarë kam thënë aty është një e vërtetë”.

Modelja që vazhdon fakultetin e mjekësisë, e pyetur se çfarë ‘notash ka dhe si mund të kuptohet kjo kur thua se librin e përdor si aksesor?’, u shpreh:

“Unë në provimin e maturës shtetërore në letërsi, kam marrë notën 9 pikë ca dhe këtë mund ta faktoj. Dhe i ftoj gjithë këta komentuesit, lexuesit, moralistët nëpër komente, t’i nxjerrin notat e tyre se çfarë kanë marrë këta njerëz në provim dhe të shohim kush është më i lexuar”.

