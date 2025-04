Skandali me luleshtrydhet e kontaminuara, ja kur hynë në vendin tonë ngarkesat!

Pas skandalit të fundit me 8 ton fileto pule të kontaminuara me salmonelë të importuara nga Brazili, alarmi për sigurinë ushqimore në Shqipëri është thelluar edhe më tej me një tjetër rast shqetësues.

Tre ngarkesa me luleshtrydhe të ardhura nga Greqia kanë rezultuar të kontaminuara me pesticide të rrezikshme për shëndetin e konsumatorëve, duke u bërë objekt hetimi nga Komisioni Europian (RASFF).

Sipas të dhënave të publikuara, një nga ngarkesat ka hyrë në Shqipëri më 1 prill, ka rezultuar me mbetje të pesticidit Clofentezine, një substancë që përdoret për luftimin e merimangave në bimë. Kjo substancë është e ndaluar në disa vende për shkak të toksicitetit të saj të lartë.

Një tjetër ngarkesë e importuar më 17 mars ka rezultuar me mbetje të tre pesticideve të ndryshme: Cyprodinil, Avermectin Bla dhe Fludioxonil, të gjitha me risk të lartë për organizmin e njeriut nëse konsumohen në sasi të konsiderueshme.

Ndërkohë, më 5 mars është konstatuar edhe një rast i tretë, ku ngarkesa e luleshtrydheve përmbante mbetje të Hexythiazox, një tjetër pesticid me potencial rrezikues për sistemin nervor dhe endokrin.

Ende nuk është bërë e ditur sasia e saktë e luleshtrydheve të importuara dhe nëse ajo është shpërndarë në treg për konsum. Autoritetet shqiptare kanë njoftuar se operatori i biznesit ushqimor ka informuar subjektet që kanë marrë produktin, ta rikthejnë./shqip