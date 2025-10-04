LEXO PA REKLAMA!

“Si ka mundësi që nuk pyeti?”/Rama fton në podcast Manastirliun: Ti do jesh kryetarja e re e Bashkisë në Tiranë

Lajmifundit / 4 Tetor 2025, 20:04
“Si ka mundësi që nuk pyeti?”/Rama fton në podcast

Kryeministri Edi Rama ka ndarë një moment nga podcast-i i tij “Flasim”, i cili sipas tij rikthehet ditën e nesërme.

Në promon e publikuar, Rama ka ndarë disa momente me Ogerta Manastirliun, ish-ministren e cila tashmë është kandidatja e PS për bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit.

Gjatë dialogut me Manastirliun, Rama i drejtohet duke i thënë “ti do të jesh kreytarja e re e bashkisë së Tiranës”.

Nga ana tjetër, Manastirliu shfaqet duke treguar disa detaje për jetën e saj, ndërsa në fund lë të kuptohet se një person pranë saj e ka pyetur në lidhje me mënryën e shpalljes së kandidaturës së saj nga Rama.

“Si ka mundësi që nuk të pyeti”, thotë ajo, duke lënë të kuptohet se i referohet momentit në Asamblenë Kombëtare të PS, ku Rama tha se pas nisjes së procedurave të shkarkimt të kryebashkiakut në detyrë, Manastirliu do të jetë kandidatja e socialistëve për kryeqytetin.

