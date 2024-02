Shtohet misteri, pse e vranë fëmijët Pëllumb Metën në Durrës? Djali i madh rrezikon burgim përjetë

Tre fëmijët e viktimës Pëllumb Meta pritet të përballem me akuza të rënda në gjykatë. Në dosjen e policisë që iu dërgua prokurorisë, 25-vjeçari Hysen Meta dyshohet për veprën “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”, e kryer në bashkëpunim. Gjithashtu ndaj tij pritet të ngrihen dhe akuzat “Armëmbajtje pa leje dhe “Fshehja ose asgjësimi i kufomës”.

Sipas policisë ai ka qëlluar babanë e tij me 4 plumba dhe nëse shpallet fajtor rrezikon deri në burgim të përjetshëm sipas nenit 79 pika c të Kodit Penal.

Dhe për Hygerta Metën, studenten 19-vjeçare, janë ngritur dy akuza: “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”, e kryer në bashkëpunim dhe “Fshehja ose asgjësimi i kufomës”. Duke qenë se Kodi Penal nuk parashikon burgim të përjetshëm për gratë, Hygerta rrezikon dënimin nga 20 deri në 35 vite burg.

Për vëllanë e vogël, 21-vjeçarin Amarildo Meta dyshohet se ka kryer veprën penale “Fshehja ose asgjësimi i kufomes”. Ai rrezikon dënim nga gjobë deri në 5 vite burg nëse shpallet fajtor.

Për bashkëshorten e viktimës hetimet vazhdojnë në gjendje të lirë. Policia thotë se ajo dyshohet se ka kryer veprën “Veprime qe pengojnë zbulimin e së vërtetës”. Në Kodin Penal kjo vepër parashikon gjobë deri në 3 vite burg.

Të tre fëmijët e Pëllumb Metës Meta pritet të dalin të hënën në gjykatë ku do të caktohet masa e sigurimit. Prokuroria pritet të kërkojë për ta masën e “arrestit në burg”, citon klan.

Ende mister motivi i vërtetë i vrasjes së Pëllumb Metës në Shënavlash të Durrësit, ndërsa bashkëshortja e tij në hetim dhe 3 fëmijët e arrestuar i qëndrojnë fort motivit të dhunës në familje dhe vendimit për të fejuar pa dëshirë vajzën 19-vjeçare.

Po vendimi për ta fejuar pa dëshirë është hedhur poshtë nga familja që kishte shfaqur interes për këtë krushqi. Madje, sipas saj, edhe Blerina, nëna e vajzës, ashtu si babai i vrarë, kanë mbajtur të njëjtin qëndrim në lidhje me mundësinë e një fejese.

Ashtu si në dëshminë e dhënë në polici, edhe në një komunikim jashtë kamerave për Top Channel, familja që kishte menduar për një lidhje krushqie me familjen e viktimës hedh poshtë pretendimin se Pëllumbi do e fejonte vajzën pa dëshirë.

"Ai e kishte dritën e syve. Bënte gjithçka për të. I donte fëmijët e tij, familjen. Çdo ditë e dërgonte me makinën e vet vajzën deri në Durrës që të merrte autobusin e të shkonte në Tiranë se ishte studente e gjuhëve të huaja. Duke e njohur e krijuar respekt për të, se vinte çdo ditë tek lokali, rreth 4 muaj më parë, i thashë për kunatin tim që jeton në Itali, por më tha që vajza kishte filluar shkollën për gjuhët e huaja në Tiranë dhe s’bëhej ajo punë. Nuk e mendonin fejesën. Megjithatë nuk ma preu shkurt, po më tha: ‘Këto janë punë grash. Shko e fol njëherë me gruan.’ Shkova dhe më priti shumë mirë, më qerasi, por dhe ajo më tha të njëjtën gjë dhe u mbyll ajo punë. Kaq qe”, shprehet Xheni, që ndërhyri me dëshirën e mirë për të njohur e fejuar Hygertën me vëllain e burrit të saj.

“Ai po të kishte vendosur ta fejonte pa dëshirë e kishte bërë dhe i thoshte do të fejohesh dhe mos shko në shkollë, por jo. Ne as nuk e dinim këtë gjë deri në momentin kur erdhi policia e pyeti. Ishte gjë e mbyllur. I kishte shkuar ndërmend nuses për djalin tjetër që kam në Itali. Ndaj ky si shkak për ta vrarë nuk ekziston, po dhe ai për dhunë nuk më bind.

Ai i nxirrte shpesh për dreka, darka jashtë, në lokale, fëmijët dhe gruan. I merrte me makinë. Para ca kohësh ishte i gëzuar se e bija i kishte dhënë makinës së tij nga Kruja deri në shtëpi dhe po mendonte t’i blinte një makinë që të shkonte e vinte nga shkolla. Madje dhe e kishte porositur te pronari i makinave ku punonte. Kështu më pat thënë”, shton vjehrri i saj.

Edhe i shoqi O. Q. hedh poshtë motivin e deklaruar nga vajza e familjes Meta dhe i përforcuar më tej nga deklarimet e nënës dhe vëllezërve të saj se shkak i vrasjes ishte vendimi për ta fejuar pa dëshirë, dhuna e diktati i babait për të vendosur mbi fatet e fëmijëve të tij. Diskutimi për këtë fejesë ishte bërë dhe mbyllur që në vjeshtë, kur prindërit e Hygertës nuk kishin pranuar.

“U habita kur policia që erdhi për të marrë pamjet e kamerave të sigurisë më pyeti nëse e kishim kërkuar vajzën për kunatin. Kujtova se më pyeti për vëllain e gruas, jo për timin. Im vëlla ka një vit pa ardhur dhe kur vjen punon gjithë kohën. I sqaruam dhe çdo gjë është e qartë. Nuk kemi ç’të themi më për këtë. Shohim punën, hesapin tonë dhe as vajzën nuk e njohim, ajo lëvizte me makinë gjithnjë”, tha bashkëshorti i Xhenit.

Për herë të fundit, në Shënavlash e kanë parë të shtunën e 10 shkurtit, ditën e vrasjes. Në lokalin ku ndalonte gjithnjë për të pirë një gotë raki dhe kafe.

“Ishte në lokal. Piu një kafe e raki dhe u largua rreth orës 13:05. Tha se atë të shtune nuk do të punonte. Do e bënte pushim dhe iku në shtëpi me makinë. Tha se ndjehej ca i lodhur dhe se mund të kthehej pasdite, por nuk ndodhi.”

Ashtu si në polici dhe në komunikim të drejtpërdrejtë me ta, motivi kryesor i dhënë si shkak për krimin rrëzohet.

Në Shënavlash Blerinën, gruan e viktimës e njohin si grua me shkollë që deri vonë ka bërë në shtëpi kurse të gjuhës së huaj, anglisht, për fëmijët.

“Nëse do të ishte grua e dhunuar siç thotë zor se do e linte burri të fuste njeri në shtëpi. Nuk di ç’mund të ketë ndodhur por e rëndë shumë është. E sa për t’i bërtit fëmijëve e bëjmë të gjithë. Këta krutanët ndoshta pak më shumë se mbahen për fanatikë dhe autoritarë, por jo të vrasësh babën. Ai për ata thoshte se jetonte e punonte. Pëllumbi më dukej liberal me djemtë. Të voglin e kishte punëtor, punonte në servis, ndërsa të madhin e çoi njëherë me 13 mijë euro në Angli. Shpenzoi për të, por nuk i eci dhe u kthye. Pastaj shkoi në Itali dhe tani u kthye për të vrarë babën. S’di ç’të them”, thotë një tjetër bashkëfshatar i viktimës.

Hija e rëndë e krimit rëndon mbi Shënavlash, fshatin që konsiderohet pjesë e qytetit të Durrësit për shkak të afërsisë me të.

Njerëzit hezitojnë të flasin publikisht. I druhen mikrofonit dhe ndjejnë një lloj pasigurie që s’dinë ta shpjegojnë, ndonëse krimi ndodhi brenda familjes.