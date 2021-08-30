Shqiptari kapet brenda fermës së kanabisit me vlerë 1 milion paund: Ndihmoja prindërit e sëmurë
Një 48-vjeçar shqiptar, i identifikuar si Jetnor Cuka është arrestuar duke u kujdesur për një fermë kanabisi në një ndërtesë të vjetër në Lumb Lane, Brisbane.
Cuka kishte hyrë ilegalisht në Britaninë e Madhe dhe do të kujdesej për 1310 bimë kanabisi, që nëse do të hidhej në treg do të shkonte në 1 milion paund.
Kur u kap nga policia, Cuka tha se jetonte në fermë prej dy muajsh, por nuk kishte marrë para.
Ai shtoi se u emigroi drejt Greqisë për të ndihmuar prindërit e moshuar, ndërsa në dhjetor u shpërngul në Britaninë e Madhe.
Pasi hyri në Britani, banda që e ndihmoi i tha se ka borxh 22 mijë paund dhe duhet të punonte për të shlyer paratë, citon top channel. Sipas Cukës, u lehtësua kur u arrestua pasi mori fund “skllavëria”, shkruajnë mediat britanike.
Gjykatësi Davey tha se Cuka ishte mashtruar nga trafikantët, ndaj vendosi që Cukën ta dënojë me 16 muaj burg./tch