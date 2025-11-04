Shpërthim gjatë natës në Kuçovë, i vendoset eksploziv një biznesi
Policia e Kuçovës bën me dije se gjatë natës, në lagjen Postobllok, në biznesin e shtetasit G. S., dyshohet se ka plasur një sasi e vogël lënde plasëse, e vendosur pranë derës së biznesit.
Kuçovë/Informacion paraprak
Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Nuk ka persona të lënduar.
Grupi hetimor po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.