HOROSKOPI/ 7 korrik 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Sigurohuni që ka elementë të punës suaj në të cilat besoni vërtet. Nëse nuk jeni të përkushtuar mendërisht dhe shpirtërisht për atë që po bëni, atëherë pse ta bëni atë? Duhet të besoni se mund të fitoni para duke bërë diçka për të cilën keni pasion.



Demi

Ju mund të përbuzeni nga një epror sot për punën tuaj. Mos lejoni që dikush të shohë anën tuaj dembele, sepse do të qortoheni për këtë. Njerëz të tjerë po punojnë shumë, kështu që ju duhet gjithashtu. Do të ndiheni më mirë me veten kur ta bëni këtë.

Binjaket

Do të zhgënjeheni dhe do të mërziteni sot kur të kuptoni që njerëzit e tjerë po marrin vlerësime që mendoni se i meritoni ju. Në vend që të zemëroheni dhe të jeni xheloz për këtë çështje, bisedoni me eprorët tuaj se çfarë mund të bëni për të fituar këto shpërblime herën tjetër.

Gaforrja

Largohuni nga rutina normale. Dilni nga rutina në të cilën zakonisht bini në një ditë normale pune. Ndryshoni rrethinën tuaj. Lëvizni tavolinën tuaj përreth. Bëj diçka ndryshe. Të bësh këtë është çelësi juaj për një rritje të energjisë krijuese në vendin e punës.

Luani

Sot do të keni një shpërthim energjie fizike që do t’ju frymëzojë për të përballuar shumë projekte me pak vështirësi. Vetëm sigurohuni që të mos i bezdisni të tjerët ndërsa e bëni këtë. Mos humbni kohë me njerëz të gabuar.

Virgjeresha

Mundësi të jashtëzakonshme janë në majë të gishtave tani – veçanërisht në lidhje me çdo punë që përfshin artin. Nëse keni menduar ndonjëherë për një karrierë tani është koha për të ecur përpara me këto ëndrra.





Peshorja

Do të keni një pasqyrë të mirë të asaj që aftësitë tuaja psikike mund të bëjnë për ju në vendin e punës. Është koha që ju të mendoni seriozisht për të ushqyer këtë talent tuajin të mrekullueshëm dhe të filloni të kërkoni mënyra se si mund ta përdorni atë me kohë të plotë.

Akrepi

Jeni të shtyrë të bëni punë shumë të kujdesshme sot dhe kjo është diçka e mirë. Shqyrtoni veten deri në detajin e fundit. Jini ekstra kritik. Vetëm sigurohuni që të mos tërhiqeni dhe të filloni të kritikoni edhe punën e të tjerëve.

Shigjetari

Prirja juaj mund të jetë të bëni disa spekulime të egra sot. Dikush ka të ngjarë t’ju joshë në një ide të cilës nuk mund t’i rezistoni. Sigurohuni që të mos investoni shumë nga koha, paratë dhe energjia juaj në këtë ide.



Bricjapi

Çdo punë artistike ose krijuese që ju duhet për të realizuar duhet të trajtohet sot. Energjia është e duhura që imagjinata juaj të lulëzojë. Hiqni dorë nga çdo punë që përfshin përqendrim ose një perspektivë praktike.

Ujori

Ndiqni instinktin tuaj dhe do të vlerësoheni sot. Idetë e shkëlqyera do të dalin dhe me siguri do të dëshironi t’i kapni ato. Nuk ka nevojë të hezitoni apo vononi; vetëm veproni. Jeni në rrugën e suksesit.

Peshqit

Konfigurimi aktual astral nënkupton që mund t’ju duhet të bëni më pak fantazime dhe biseda pa qëllim dhe më shumë strukturim dhe planifikim për sa i përket jetës dhe marrëdhënieve tuaja të dashurisë. Papritmas do të dëshironi më shumë siguri nga partneri.