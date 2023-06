Sherri për qeranë, 29-vjeçari vret pronarin e banesës, policia e gjen me rroba të gjakosura

Një mosmarrëveshje për pagesën e qerasë ka përfunduar në tragjedi në Itali.

Një 48-vjeçar është qëlluar për vdekje në shtëpi nga një 29-vjeçar kubanez me precedentë të mëparshëm, i arrestuar si i dyshuar për veprën penale të vrasjes me dashje.

Vrasësi i dyshuar është vënë në pranga nga policia teksa po tentonte të hiqte rrobat me gjak pranë shtëpisë së viktimës.

Qiraja në të zeza – Sherri dhe krimi ka ndodhur nën sytë e banorëve të dy godinave, të cilët kanë treguar gjithçka para hetuesve dhe kanë dhënë alarmin. Viktima, i sulmuar me thikë me dy goditje vdekjeprurëse në pjesën e pasme të kokës, ishte një punëtor që jetonte prej vitesh në Itali dhe jetonte në Desio in via Matteotti së bashku me partneren e tij. Prej disa kohësh, për t’ia dalë mbanë, ai i kishte dhënë strehim 29-vjeçarit kubanez, duke i dhënë me qira një dhomë, me marrëveshje verbale dhe pa kontratë kontributi për qëndrimin në shtëpinë e tij.

Mosmarrëveshja – Pas vonesës që ishte e përsëritur në pagesën e qirasë së padeklaruar, kubanezi kishte vendosur të largohej. Pronari, megjithatë, u paralajmërua për këtë tentativë arratisjeje nga partnerja e tij, e cila ishte vënë në dijeni për qëllimet e qiramarrësit. Prej aty filloi një sherr i dhunshëm, me tone gjithnjë e më të nxehta, gjë që bëri që të dy të kapnin fizkisht njëri-tjetrin.

Sulmi fatal – Më pas 29-vjeçari ka rrëmbyer një thikë, ka ndjekur pronarin dhe e ka sulmuar nga pas, duke e plagosur për vdekje në pjesën e pasme të kokës. Ai me gjasë ka tentuar t’u shpëtojë goditjeve, është rrëzuar në ballkonin e jashtëm të objektit, në një pellg gjaku, ndërsa sulmuesi i tij ka vazhduar ta godasë me shqelma dhe grushta, siç raporton një dëshmitar.

Përpjekja për arratisje dhe arrestimi – Viktimës humbi jetën në vendin e ngjarjes. Ndërkohë kubanezi kishte ikur, në përpjekje për të hequr rrobat e përlyera me gjak si dhe të fshihte armën e krimit, të cilën tentoi ta linte në një kosh jo larg shtëpisë ku ndodhi vrasja: aty e bllokuan karabinierët: ai kishte dy valixhe që do të demonstronin qëllimin e tij për t’u arratisur për të shmangur arrestimin. I pyetur nga prokurori i Monzës, 29-vjeçari ka shfrytëzuar të drejtën për të mos u përgjigjur dhe tashmë ndodhet në burgun e Monzës, i akuzuar për vrasje.