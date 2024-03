Sherr në shtëpinë e "Big Brother"/ Erjola përplaset me dy banoret

Debatet brenda shtëpisë së “Big Brother Vip 3” nuk kanë fund.

Dy nga konkurentet e shtëpisë Egla dhe Erjola që më herët kanë shkëmbyer fjalë provokuese ndaj njëra-tjetrës, sot ato kanë pasur një debat teksa ishin mbledhur të gjithë në dhomën e ndenjes, ku nuk kanë munguar as ofendimet me njëra tjerën.

Por, sot ishte edhe dita e debatit për Erjolën, e cila ka pasur edhe një përplasje me Julian.

Debati me Eglën:

Erjola: Fjalën pakt me mua mos e përdor as ti as Julia as asnjë në këtë shtëpi.

Egla: Kujdes, une thash vetëm 11 emra dhe na ka çarë veshët. Je e helmuar. Por kujdes se këto i bëjnë vetëm femrat e dobëta

Erjola: Nuk kam besim tek ty sepse e ke sjell vetë veten në këtë gjendje të mjeruar.

Debati me Jualian:

Julia: Unë në lojë do të zeroj ky është qëllimi im.

Erjola: O bëj çfarë të duash, por ty nuk të ec kjo. Ti nuk zeron asnjë, por ti zeron karakterin tënd.

Julia: Unë ty do të nxjerr jashtë dhe ajo gruaja atje po bën të njëjtën gjë.

Erjola: Ik moj se je e ulët.