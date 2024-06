Sekuestrohen 50 000 euro implante dhe materiale dentare, arrestohet 47-vjeçari në Durrës

Policia ka arrestuar në Durrës 47-vjeçarin Besnik Xhaferaj, i dyshuar për kontrabandë të implanteve dhe materialeve dentare.

Në operacionin e koduar “Dental”, policia ka arritur të sekuestrojë implante dhe materiale dentare pa faturë përkatëse, të cilat shkonin në vlerën e rreth rreth 50 000 eurove, një automjet dhe një shumë parash.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme, ndërsa Xhaferaj, banues në Vlorë, u vu në pranga.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Njoftimi i policisë:

Magazinonte dhe shiste në kundërshtim me ligjin, implante dhe materiale dentare të dyshuara të kontrabanduara, arrestohet në flagrancë 47-vjeçari.

Sekuestrohen implante dhe materiale dentare me vlerë rreth 50 000 euro, një automjet dhe një shumë parash.

Në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive të kundërligjshme në fushën e krimeve ekonomike dhe financiare, bazuar dhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar “Dental”.

Gjatë operacionit, në lagjen nr.9, shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll në automjetin me drejtues shtetasin B. Xh., në të cilin gjetën implante, pajisje dhe materiale dentare, pa faturat përkatëse, me vlerë rreth 50 000 euro, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me automjetin dhe një shumë parash.

Në përfundim të veprimeve procedurale, u arrestua shtetasi B. Xh., 47 vjeç, banues në Vlorë, i cili dyshohet se magazinonte dhe shiste në kundërshtim me ligjin, implante dhe materiale dentare të dyshuara të kontrabanduara.

Materialet procdurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Kontrabanda me mallra të tjera”, “Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë”, “Ruajtja apo depozitimi kontrabandë”, “Fshehja e të ardhurave” dhe “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”.