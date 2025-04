Rriten lehtë temperaturat, parashikimi i motit për ditën e sotme

Vijon qarkullimi i masave ajrore me origjinë verilindore duke diktuar kushtet e motit në vendin tonë.

Për pasojë vija bregdetare dhe zonat e ulëta do të dominohen nga moti i kthjellët dhe vranësira të lehta, ndërsa kthjellime dhe vranësira disi më të shpeshta do të ketë në zonat malore përgjatë shtrirjes Lindore të Shqipërisë megjithatë mundësia për reshje është thuajse zero.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të ndjeshme në vlerat minimale por rriten maksimumet duke luhatur vlerat ditore nga -2°C vlera minimale e shënuar në qytetin e Bulqizës deri në 14°C vlera maksimale e cila pritet në Fier dhe Kucovë.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi permanent Verilindor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.