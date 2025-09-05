LEXO PA REKLAMA!

Rrihet 30-vjecari në qendër të Tiranës, denoncimi në polici: Nuk e di kush më qëlloi me grushte

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 12:47
Rrihet 30-vjecari në qendër të Tiranës, denoncimi në

Një 30-vjeçar është dhunuar nga persona të paidentifikuar në Tiranë - njoftoi policia.

Sipas saj, A. I., 30 vjeç, banues në Ersekë, kallëzoi në polici rastin dhe mori ndihmë mjekësore në spital.

“Më datë 04.09.2025, shtetasi A. I., 30 vjeç, banues në Ersekë, kallëzoi se për motive të dobëta, është goditur me grusht nga persona ende të paidentifikuar, i cili mori ndihmë mjekësore në spital.

30-vjeçari nuk është në gjendje të përcaktojë vendin e ngjarjes. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit/ve”, sipas policisë.

