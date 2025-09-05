Gjendet në Tiranë-Durrës makina e braktisur me 9 fëmijë brenda, ja cfarë ka ndodhur!
Nje automjet i braktisur me 9 femije brenda eshte gjetur ne autstraden Tirane-Durres.
Policia tha se behet fjale per nje rast kalimi te paligjshem te kufijve ndersa ka proceduar penalisht nje 37 vjecar.
Ai dyshohet se ka ndihmuar hyrjen ilegalisht te 9 femijeve nga Egjipti ne Shqiperi me qellim kalimin ne vendet e BE.
Njoftimi :
Specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme shpallën në kërkim shtetasin D. P., 37 vjeç, pasi dyshohet se ka ndihmuar 9 shtetas nga Egjipti, për të kaluar ilegalisht kufijtë.
Automjeti me 9 të miturit u gjet i braktisur në autostradën “Durrës-Tiranë”. Punohet për kapjen e shtetasit D. P.