Gjendet në Tiranë-Durrës makina e braktisur me 9 fëmijë brenda, ja cfarë ka ndodhur!

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 12:42
Aktualitet

Gjendet në Tiranë-Durrës makina e braktisur me 9 fëmijë

Nje automjet i braktisur me 9 femije brenda eshte gjetur ne autstraden Tirane-Durres.

Policia tha se behet fjale per nje rast kalimi te paligjshem te kufijve ndersa ka proceduar penalisht nje 37 vjecar.

Ai dyshohet se ka ndihmuar hyrjen ilegalisht te 9 femijeve nga Egjipti ne Shqiperi me qellim kalimin ne vendet e BE.

Njoftimi :

Specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme shpallën në kërkim shtetasin D. P., 37 vjeç, pasi dyshohet se ka ndihmuar 9 shtetas nga Egjipti, për të kaluar ilegalisht kufijtë.

Automjeti me 9 të miturit u gjet i braktisur në autostradën “Durrës-Tiranë”. Punohet për kapjen e shtetasit D. P.

