Hapet Qukës-Qafë Plloçë, merr fund pritja 10-vjeçare, Tiranë-Korçë vetëm 1 orë e 30 minuta
Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 12:36
Aktualitet
Rruga Qukës-Qafë Plloçë hapet këtë të premte per qarkullim.
Ky aks është një arterie me rëndësi jetike për Juglindjen e vendit dhe pritet të shkurtojë ndjeshëm kohën për të përshkuar distancën nga Tirana deri në Korçë.
Pas një pritjeje 10-vjeçare, tashmë distanca Tiranë-Korçë do përshkrohet vetëm për 1 orë e 30 minuta.
Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku ka shpërndarë një foto nga aksi.
“Gati gjithçka! Qukës – Qafë Plloçë”, ka shkruar ajo.