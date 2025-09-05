LEXO PA REKLAMA!

Hapet Qukës-Qafë Plloçë, merr fund pritja 10-vjeçare, Tiranë-Korçë vetëm 1 orë e 30 minuta

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 12:36
Aktualitet

Hapet Qukës-Qafë Plloçë, merr fund pritja

Rruga Qukës-Qafë Plloçë hapet këtë të premte per qarkullim.

Ky aks është një arterie me rëndësi jetike për Juglindjen e vendit dhe pritet të shkurtojë ndjeshëm kohën për të përshkuar distancën nga Tirana deri në Korçë.

Pas një pritjeje 10-vjeçare, tashmë distanca Tiranë-Korçë do përshkrohet vetëm për 1 orë e 30 minuta.

Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku ka shpërndarë një foto nga aksi.

“Gati gjithçka! Qukës – Qafë Plloçë”, ka shkruar ajo.

