I riu nga Kosova godet me thikë mësuesen në Gjermani
Një sulm me thikë ka shkaktuar panik në një shkollë profesionale në Essen, në rajonin e Renanisë Veriore-Vestfalisë.
Sipas informacioneve të raportuara nga mediat gjermane, një nxënës nga Kosova, 18 vjeç ka sulmuar me thikë një mësuese, duke e plagosur rëndë në bark.
Ajo ndodhet në gjendje të rëndë dhe po i nënshtrohet një operacioni urgjent në klinikën universitare të qytetit. Ende nuk dihet nëse është në rrezik për jetën.
Autoritetet policore kanë ndërhyrë menjëherë dhe raportohet se sulmuesi është neutralizuar me armë zjarri. Në vendngjarje po zhvillohet një operacion i gjerë nga forcat e policisë dhe shërbimet e emergjencës.
Rasti po hetohet nga autoritetet lokale, ndërsa shkolla mbetet e mbyllur për sigurinë e nxënësve dhe stafit.