Rrezikoi të mbytej në plazhin e Karaburunit, turistët dhe policia kufitare shpëtojnë 30-vjeçaren
Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 19:11
Aktualitet
Një grua rreth të 30-ave ka rrezikuar të mbytet pasditen e sotme në plazhin e Shën Janit në Karaburun.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje ka mbërritur policia kufitare, ndërsa ndihma i ka ardhur edhe nga pushuesit e pranishëm.
Gruaja është shpëtuar falë reagimit të shpejtë nga të dy palët, si nga pushuesit por dhe punonjësit e policisë kufitare.
Ndërkohë që është shoqëruar në portin e Vlorës me mjetin e policisë ku ka mbërritur dhe autoambulanca e cila e ka shoqëruar në ambjentet e spitalit të Vlorës në gjendje të stabilizuar.