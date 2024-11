Revolta e qytetarit të bllokuar në trafik: Më fut në burg po gënjeva, po më vdes gruaja në shtëpi

Në rrethrrotullimin e Rrogozhinës ka pasur një incident mes një qytetari të bllokuar dhe protestuesve. Ai u ka kërkuar atyre që të kalojë pasi e pret gruaja në shtëpi.

“Kam punuar gjithë ditën, kam vjelë ullinj. Unë dua të hapin rrugën të shkoj në shtëpi te gruaja se po më vdes gruaja. A more vesh, se e kam sëmurë me mendore. Më tha hajde, kur do vish. Po të gënjeva më fut në burg tani”, tha qytetari.

Mesa duket kjo nuk është pranuar nga protestuesit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“O legen, o komunist”, dëgjohet të shprehet njëri prej tyre gjatë ballafaqimit në rrugë.