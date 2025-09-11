LEXO PA REKLAMA!

Reshjet e shiut përmbytin Durrësin, makinat mbesin të bllokuara në nënkalimin pranë portit

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 08:49
Aktualitet
Reshjet e dendura të shiut kanë krijuar vështirësi në qarkullimin e këmbësorëve dhe mjeteve që në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte në Durrës.

Shumë kryqëzime rrugësh janë nën pushtetin e ujit, ndërsa sikurse duket në pamje, edhe automjetet kanë mbetur të bllokuara.

Reshjet kanë krijuar probleme në shumë akse rrugore, përfshirë dhe nënkalimin te Veliera në lagjen nr. 1 të Durrësit pranë portit.

Sipas raportimeve nga qytetarët, nënkalimi është bllokuar nga reshjet dhe policia ka ndaluar qarkullimin në të dy kahet e lëvizjes.

