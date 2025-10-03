LEXO PA REKLAMA!

Reshjet e dendura të dëborës në Tropojë, bllokohen dy të moshuar në stan

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 14:52
Aktualitet

Reshjet e dendura të dëborës në Tropojë, bllokohen dy

Një ngjarje alarmante është regjistruar këtë të enjte në Bjeshkët e Javorrit të Degës, në Tropojë, ku dy të moshuar kanë mbetur të bllokuar në stan për shkak të reshjeve të dëborës.

I bllokuar ka mbetur dhe djali i tyre, i cili ka shkuar për ndihmë.

“Sot, më datë 03 Tetor 2025, rreth orës 13:30, jam njoftuar nga Salla Operative e Komisariatit Tropojë se 2 të moshuar kanë ngelur të bllokuar nga bora në Bjeshkën e Javorrit të Degës.


Gjithashtu, djali i tyre, i cili ka shkuar për ndihmë, ka mbetur i bllokuar me automjetin e tij në borë.


Bashkia po merr masat e duhura dhe po vlerëson situatën në mënyrë që t’u shkojë në ndihmë personave të bllokuar,” thuhet në njoftim.

