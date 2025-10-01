LEXO PA REKLAMA!

Reshje të dendura shiu dhe borë në male, parashikimi i motit

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 18:02
Aktualitet

Ditën e enjte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet i vranët dhe me reshje të herëpashershme shiu me intensitet të ulët dhe mesatar në të gjithë territorin, gjatë gjithë ditës.

Në veri-verilindje në lartësinë mbi 1000 metër, dhe juglindje mbi 1100-1300 metër parashikohen reshje dëbore me intensitet të ulët deri mesatar.

Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 16 gradë celcius, ndërsa ato minimale në 3 gradë celcius.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veri me shpejtësi mesatare 10m/s, ndërsa në bregdet dhe lugina do të arrijë shpejtësi 12-23m/s.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 4-6 ballë.

