Reshje dhe vranësira, parashikimi i motitit për fundjavën: Ja kur rriten temperaturat

Fundjava do të sjellë kushte atmosferike të paqëndrushme. Një mot i tillë u duk që në nisje të ditës së premte, ku mëngjesi pati prezencë të reshjeve të shiut në pothuajse të gjithë vendin.

E shtuna dhe e diela, po ashtu do të kenë në pjesën më të madhe të kohësh reshje shiut, ku herë-herë do të jenë me intensitet të lartë. Kjo situatë pritet të vijojë deri ditën e shtunë.

Sa i takon motit në ditën e diel, do të ketë një rritje të temperaturave. Vranësirat do të jenë prezente, ku në intervale të shkurtra kohore në disa pjesë të vendit do të ketë reshje të pakta shiu.

Sa i takon fillimit të javës, situata do të jetë më e qetë. Dita e hënë nuk parashikon të ketë prezencë të shiut, por nuk do të mungojë koha me vranësira. Ndërkohë e marta do të jetë ajo që në mbrëmje do të risjellë reshjet e shiut, por do të jenë vetëm në zonat qendrore. Dita e mërkurë parashikohet të jetë me diell dhe me mot të qëndrueshëm.