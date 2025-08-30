Rënie gurësh në Shkopet, këshillohen drejtuesit e automjeteve
Reshjet e shiut të shoqëruara me erë të fortë kanë shkaktuar probleme në qarkullimin e automjeteve në aksin nacional Burrel–Skuraj.
Si pasojë e shiut, ka patu rënie masive gurësh në të gjithë segmentin e Shkopetit.
Ndonëse situata po monitorohet nga ana e punëtorëve të firmës mirëmbajtëse, autoritetet këshillojnë të gjithë drejtuesit e mjeteve që përdorin këtë aks rrugor të tregojnë kujdes.
Këshillohet kufizimi i shpejtësisë pasi në shumë kthesa mund të përballesh me prani të gurëve në asfalt gjë e cila mund të bëhet shkak për aksidente.
Në akset e tjera të qarkut Dibër nuk raportohet të ketë probleme aktualisht, ndërsa situata pritet të vështirësohet në orët në vijim.