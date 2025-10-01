Raporti i INSTAT-it: Ja sa kushton të jesh vetëm ose me fëmijë në Shqipëri
Kostot e jetesës rriten veçanërisht për familjet me fëmijë në Shqipëri, ndërsa individët e vetëm përballen me presionin e inflacionit të përditshëm, por me një nivel më të ulët të shpenzimeve.
Për periudhën 2021–2023, familjet me më shumë të rritur dhe fëmijë shpenzojnë dukshëm më shumë, sipas raportit të INSTAT, ndërsa individët që jetojnë vetëm kanë shpenzimet më të ulëta.
Në vitin 2021, një person i vetëm shpenzonte mesatarisht 46.815 lekë në muaj, ndërsa një familje me tre ose më shumë të rritur dhe fëmijë shpenzonte 98.795 lekë. Familjet me dy të rritur dhe fëmijë kishin një nivel shpenzimesh prej 87.439 lekësh, ndërsa dy të rritur pa fëmijë shpenzonin 63.557 lekë. Mesatarja totale për të gjitha tipologjitë e familjeve ishte 84.548 lekë.
Vitet pasuese treguan ndryshime të ndjeshme. Në 2022, shpenzimet e individëve të vetëm mbetën relativisht të qëndrueshme (46.660 lekë), por familjet me fëmijë panë një rritje të dukshme: dy të rritur me fëmijë shpenzuan 92.889 lekë, ndërsa tri ose më shumë të rritur me fëmijë arritën 104.177 lekë. Mesatarja e përgjithshme u rrit në 88.367 lekë.
Në vitin 2023, ndryshimet ishin edhe më të theksuara për individët e vetëm, të cilët rritën shpenzimet e tyre në 55.940 lekë, ndërsa familjet më të mëdha vazhduan të mbajnë shpenzime të larta: tri ose më shumë të rritur me fëmijë shpenzuan 109.671 lekë. Mesatarja totale për të gjitha tipologjitë u rrit në 91.675 lekë.
Shpenzimet e familjeve shqiptare kanë ndryshuar dukshëm gjatë viteve 2021–2023, një periudhë e karakterizuar nga pasojat e pandemisë COVID-19, rritja e çmimeve të ushqimeve dhe energjisë, si dhe ndryshimet në tregun e punës. Të dhënat tregojnë se sa një familje ose individ shpenzon çdo muaj nuk varet vetëm nga të ardhurat, por edhe nga struktura e familjes: familjet më të mëdha me fëmijë përballen me shpenzime më të larta për ushqim, edukim, transport dhe shërbime të tjera, ndërsa individët e vetëm shpenzojnë më pak, por rritja e kostos së jetesës ndikon edhe tek ata./ Monitor