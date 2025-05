Rama ulet këmbëkryq në Dibër, ja merr këngës së Hajredin Pashës!

Edi Rama është ndalur këtë mbrëmje në Dibër, në përmbyllje të fushatës elektorale. Ai kishte shkuar me përforcime, pasi ka marrë me vete Noizyn, i cili është me origjinë nga Dibra.

Po ashtu me vete ishte dhe ministrja Belinda Balluku, e cila sipas Ramës, pati rol kyç në hapjen e tunelit të Murrizit.

Rama u prit me këngë e valle, teksa në një moment teksa po këndohej kënga e Hajredin Pashës, ai u ul këmbëkryq në Fushën e Gjoricës, aty ku dhe mbahet takimi.