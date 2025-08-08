Rama publikon pamje nga shkolla e re “Angela Merkel” në Kamzë: Në respekt të mbështetjes nga kancelarja pas tërmetit
Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot pamje nga shkolla e re e ndërtuar në Kamzë, që mban emrin e ish-kancelares gjermane Angela Merkel.
Ky emërtim vjen si një nderim për mbështetjen që kancelarja dha pas tërmetit shkatërrues në Shqipëri.
Rama e përshkruan shkollën si një “xhevahir arkitektonik” në mesin e dhjetra shkollave dhe kopshteve të rilindura në Kamzë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në bashkëpunim të ngushtë me kryebashkiakun Rakip Suli.
Projekti është realizuar nga studioja lokale “CommonSense”, e përbërë nga arkitektë të rinj dhe me talent, të cilët janë forcuar edhe përmes bashkëpunimit me arkitektë ndërkombëtarë të njohur.
Rama thekson se këto shkolla i japin nxënësve dhe mësuesve kushte moderne, të krahasueshme me shkollat më të mira në Europë, duke kontribuar në ngritjen e cilësisë së arsimit dhe infrastrukturës në vend.