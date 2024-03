"Sazani do kthehet në xhevahir", Rama për investimin e dhëndrit të Trump: Ishulli s’ka qenë kurrë i mbrojtur

Kryeministri Edi Rama ka folur për herë të parë në lidhje me lajmin e publikuar dy ditë më parë nga mediat amerikane, të cilat raportuan se kompania “Affinity Partners” e Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump, planifikon mbi 1 miliard dollarë investimesh pronash në Ballkan, duke përfshirë një eko-resort luksoz në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec.

Gjatë fjalës në asamblenë e PS-së, Rama la të nënkuptohet se do t’ia japë ishullin e Sazanit, Jared Kushner, dhëndrit të Trump, ku sipas tij, do të kthehet në një xhevahir i kurorës së artë të turizmit në Mesdhe.

Ishulli i Sazanit është i vetmi park kombëtar detar në Shqipëri, por për kreun e qeverisë, ai është vetëm një park imagjinar që sipas, nuk ka qenë kurrë i mbrojtur.

Ndër të tjera, Rama tha se për ishullin e Sazanit ka patur edhe kërkesa të tjera, teksa e mohoi se e “ka shitur” Shqipërinë te 5 oligarkë.

Rama: 10 milionë turistët e vjetshëm do të bëhen afër 14 milionë. Këto ditë, Kushner, një sipërmarrës, amerikan dhe dhëndri i ish-presidenti Trump shpalli publikisht ambientin për të investuar në dy projekte të mëdha turistike në Shqipëri. Po ata, që deri dje na tregonin Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut si shembuj të paarritshëm për investime në turizëm dhe për investime të huaja direkte, sot flasim për rrezikun që i kanosët Sazanit nga kthimin në një xhevahir i kurorës së artë të turizmit në Mesdhe.

Delirojnë për rrezikun e shkatërrimit të një parku kombëtar imagjinar, të një zone të mbrojtur që e mbrojtur nuk ka qenë kurrë përveç se ushtarëve të Enver Hoxhës që vëzhgonin me dylbi zbarkimin e flotës së 7 amerikane në Shqipëri dhe zbulojnë se si doli në dritë arsyeja e errët për ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Hija e ish-presidentit amerikan, i pengon ata më gojështhururit t’i bashkëngjiten këtyre zërave për mua, djali i paudhë që doli nga thesi i parave të Sorosit, me djalin për shpirt të armikut më të betuar të Sorosit.

Me gjasë zbulojnë me rregull treshi si doli në dritë arsyeja e errët për ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura! Balta e hedhur mbi ata që vijnë nga jashtë kufirit të Shqipërisë për të kontribuar, e bëjnë Shqipërinë të duket qesharake. Është forma më prestigjioze e hotelereisë në botë. Ka ndërtuar një dyzinë strukturash në zonat përrallore të UNESCO-s. Shqipëria ‘kampione e turizmit’, nuk është vetëm një slogan, por një projekt gjeopolitik që formësohet përmes projekteve konkrete që krijojnë mundësinë për këtë zhvillim historik.

Sa për zonat e Mbrojtura e dimë shumë mirë se kush e shëmtoi dhe mbuloi me plehra trupin magjepsës të Shqipërisë. Qëllimi jonë strategjik nuk është fshehur. Sot Melia Grup ka firmosur 18 kontrata për projekte në sektorin e Turizmit. Ka pasur disa interesime për Sazanin dhe i kemi refuzuar pikërisht sepse nuk jemi as të interesuar për të bërë pazare. As të paditur të bëjmë zhvillime mediokre. Të kthehen në burim rritje dhe krenarie për Shqiptarët. Në duhet të punojmë paralelisht në shumë fronte.

Atyre që thonë ‘po shisni pasuritë e atdheut te 5 oligarkë, Sazanin tek të huajt’, u them jo. Në Shqipëri nuk janë 5 por qindra investitorë, pa llogaritur të tjerë që po ngrenë struktura hotelieri dhe të tjerë që mezi presin që ne tu lehtësojmë rrugën në zonat malore për të marrë titujt e pronave. Numri i pronarëve shqiptarë që kanë përfituar dhe përfitojnë është dhjetëra mijëra. Ne nuk do shesim as Sazanin dhe asnjë vend tjetër. Tjetër kush i nxori tokat e shtetit me 1 euro dhe nuk erdhi asnjë i marrë dhe që bëhet lajmë në botë vetëm për keq. Sot Shqipëria në të gjitha vendet e botës është për lajm të mirë.

Për Sazanin nuk është kërkesa e parë dhe as e fundit. Na janë ofruar projekt ide dhe i kemi refuzuar pasi nuk jemi të interesuar të bëjmë pazar për veten. Jemi të qartë se çfarë vlerash do i lejmë trashëgim brezave. Bukuritë e Shqipërisë të kthehen në burim rritje ekonomike dhe krenarie për Shqipërinë. Ndërkohë që të tjerët flasin ne duhet të punojmë paralelisht në shumë fronte.