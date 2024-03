Klosi njofton datën për zgjedhjet e brendshme në Partinë Socialiste

Rreth 4 orë ka zgjatur Asambleja e sotme e Partisë Socialiste, ku kryeministri Edi Rama i mblodhi të tijët në një resort në Gjirin e Lalzit.

Në foks të takimi, që nisi me fjalën e kryesocialistit Rama, ka qenë riorganizimi i strukturave të PS-së dhe anëtarësimet e reja.

Pas përfundimit të mbledhjes, sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Blendi Klosi, në një prononcim për mediat tha se në asamblenë e sotme që zgjedhjet e brendshme të Partisë Socialiste me 1 anëtar 1 votë do të zhvillohenmë 12 maj, ku do të dalin emrat e rinj të kryetarëve të PS në bashkitë e vendit.

"Fillon nga sot faza e tretë e procesit të rienergjizimit. Çdo organizatë në PS do të jetë me bashkëkryetar nga një zonjë dhe një burrë. Do të kemi zgjedhje të brendshme të PS-së. Më 12 maj e gjithë PS do të thirret për votimin 1 anëtar 1 votë, ku do të zgjedhim delegatët e kongresit”,-tha Blendi Klosi.