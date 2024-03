Rama mbledh sot ministrat dhe kryebashkiakët socialistë në Shkodër

Kryeministri Edi Rama do të mbledhë sot kabinetin qeveritar dhe kryebashkiakët socialistë në Shkodër.

Në këtë mbledhje do të bëhet një analizë e thelluar për punën e bërë në fushat përkatëse. Mësohet se takimi do të nisë rreth orës 10:00 me fjalën e kryeministrit Rama.

Në takimin në fjalë pritet që të bëhet një analizë e thellë financiare dhe të diskutohen edhe projektet e BE-së, shërbimet, si edhe burimet njerëzore.

Në orën 12:00 është parashikuar një tryezë e hapur me anëtarë të kabinetit qeveritar, kryebashkiakë dhe drejtues të agjencive, mbi disa tema, si shëndetësia, bujqësia, arsimi, mjedisi, siguria, infrastruktura etj.

Po ashtu mësohet se takimi do mbyllet rreth orës 17:30 me fjalën e Ramës.