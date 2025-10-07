“Quajeni Zelenskyy-n shqiptar”- Politico shkruan për kandidimin e Florjan Binajt: Komediani që satirizon Ramën kandidon për...
“Quajeni Zelenskyy-n shqiptar” kështu e nis shkrimin media e njohur nderkombetare Politico.eu.
Satiristi i famshëm Florjan Binaj ka njoftuar kandidaturën e tij për kryetar bashkie të Tiranës, i mbështetur nga lideri i Partisë Demokratike të opozitës, Sali Berisha. Zgjedhje të parakohshme po mbahen më 9 nëntor në kryeqytetin shqiptar pasi ish-kryebashkiaku Erion Veliaj u hoq nga pozicioni i tij për shkak të burgosjes nën dyshimin për korrupsion dhe shpërdorim detyre, të cilat ai i mohon.
Fituesi i garës do ta mbajë pozicionin për dy vjet deri në zgjedhjet e ardhshme vendore mbarëkombëtare.
Florjan Binaj, i njohur për imitimet e tij të habitshme të kryeministrit socialist Edi Rama dhe për paraqitjet e tij në televizion në “prime time”, njoftoi të shtunën synimin e tij për të kandiduar për post.
“Kam vendosur të shpall kandidaturën time për Kryetar të Tiranës … Unë besoj se kontributi im do t’i shërbejë, edhe pse është gjysmë mandati, shpresës dhe unitetit, përmirësimit të jetëve të të gjithë banorëve të kryeqytetit,” shkroi ai në një postim në Facebook.
Njoftimi u mbështet shpejt nga kreu i PD, Berisha — i cili vetë po përballet me telashe ligjore — i cili njoftoi të hënën se të gjithë votuesit dhe partitë e opozitës duhet të mbështesin kandidimin e komikut Florjan Binaj.
Berisha i tha POLITICO-s se “Florjan Binaj është një aktivist shoqëror i paepur, një avokat i guximshëm i kauzave të qytetarëve, veçanërisht kundër korrupsionit si në dhe jashtë ekranit televiziv, dhe një komunikues i jashtëzakonshëm. Ai mishëron pikërisht atë që opozita shqiptare ka kërkuar: jo vetëm një mënyrë për të zgjeruar shtrirjen e saj, por edhe një përgjigje ndaj kërkesës në rritje për profile publike të pastra, të reja dhe urbane.”
Kandidatura e Binajt ka nxitur krahasime me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, i cili ishte një aktor dhe komedian i suksesshëm përpara se të futej në politikë. Por jo të gjithë janë të bindur se Florjan Binaj ka atë që duhet për të menaxhuar buxhetin vjetor prej 250 milionë € të kryeqytetit, me komentatorët lokalë që theksojnë mungesën e tij të përvojës administrative.
“Këtu po flasim për administrimin e një qyteti, jo për shfaqje kabareje,” tha në televizion lokal të hënën analisti dhe ish-politikani i Partisë Demokratike, Edvin Kulluri.
Binaj do të përballet me kandidaten e Partisë Socialiste në pushtet dhe ish–ministre të arsimit, Ogerta Manastirliu; aktivisten Edlira Çepani; dhe mësuesin, autorin dhe analistin, Ermal Hasimja. Zgjedhjet do të mbahen gjithashtu në pesë bashki të tjera.
Partia Socialiste, e cila sapo ka nisur mandatin e saj të katërt në qeverisjen kombëtare, aktualisht mban 54 nga 61 distriktet zgjedhore të vendit. Binaj nuk iu përgjigj kërkesës së POLITICO-s për koment.