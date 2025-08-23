Greqi, 4-vjeçarja shqiptare humb jetën në pishinë, arrestohet mamaja
Një ngjarje tragjike ka ndodhur pasditen e djeshme në ishullin e Paxosit, ku një vajzë 4-vjeçare me origjinë shqiptare është gjetur e vdekur në pishinën e një vile turistike.
Sipas informacioneve paraprake, fëmija i vetëm i një familjeje shqiptare, e cila jeton dhe punon prej vitesh në ishull, kishte qenë duke luajtur në kopshtin e shtëpisë rreth orës 15:00.
Në një moment, vajza i shpëtoi vëmendjes së nënës dhe humbi pa lënë gjurmë. Nëna, së bashku me fqinjët, nisi menjëherë kërkimet, por pa sukses.
Pak minuta më vonë, trupi i vajzës u gjet në pishinën e një vile rreth 150 metra larg shtëpisë së tyre, nga kuzhinieri i vilës, i cili kishte shkuar atje për të nisur punën. Në atë moment, turistët që qëndronin në vilë ishin larguar.
Vajza u dërgua menjëherë në Qendrën Shëndetësore të ishullit, ku mjekët tentuan ta rikthenin në jetë, por fatkeqësisht pa rezultat.
Policia u njoftua menjëherë për ngjarjen, ndërsa nëna e fëmijës po mbahet në Stacionin e Policisë së Paxosit dhe pritet të dalë para prokurorit ditën e nesërme.
Hetimet janë në vazhdim për të sqaruar rrethanat e plota të kësaj tragjedie që ka tronditur komunitetin lokal.
