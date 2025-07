“Punon për shpenzimet e maturës, në shkollë është me 10-ta”- reagon mësuesja e kamerierit që u dhunua nga Shefi i Policisë

Një ngjarje e rëndë tronditi sot qytetin e Vlorës, ku një kamerier 18-vjeçar u dhunua brutalisht nga ish-shefi i qarkullimit rrugor në qytet. Pas këtij incidenti, ka ardhur edhe reagimi prekës i mësueses kujdestare të të riut, e cila jep një portret të qartë dhe të fuqishëm të nxënësit që po përballet me këtë situatë.

Vali Veshaj thotë se djali është një nxënës i shkëlqyer, me rezultate të larta dhe sjellje të pjekur, që po punonte për të mbuluar shpenzimet e maturës. “Ai sapo ka mbaruar klasën e njëmbëdhjetë dhe është me dhjeta. Është një djalë i mrekullueshëm, me kulturë dhe pjekuri që i mungon shumë njerëzve që e kanë dhunuar,” thotë mësuesja.

Ajo shpreh shqetësimin e saj të thellë për mënyrën si po trajtohet rinia që përpiqet me punë të ndershme të ndërtojë të ardhmen. “Kjo dhunë është e papranueshme dhe shteti duhet të marrë masa urgjente. Rinia po dështon sepse nuk gjen vendin e vet në shoqëri,” thekson ajo.

Ngjarja ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku kërkohet drejtësi për të riun dhe ndëshkim i autorëve të dhunës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar gjithashtu, duke kërkuar që përgjegjësi të dalë para drejtësisë pa vonesa.

Ky rast ngre shqetësime për trajtimin e të rinjve që punojnë dhe përpiqen të ndërtojnë jetën e tyre, duke kërkuar mbrojtje më të madhe nga institucionet dhe drejtësi të plotë për viktimat e dhunës.