Familja e burrit e kritikoi për fustanin, 19-vjeçarja vret veten një ditë pas dasmës

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 18:17
Bota

Familja e burrit e kritikoi për fustanin, 19-vjeçarja vret veten

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në Azerbajxhan, ku një 19-vjeçare ka kryer vetëvrasje një ditë pas dasmës së saj, vetëm për shkak të kritikave nga familja e dhëndrit, për fustanin që ajo veshi në ditën e madhe.

Mediat e huaja raportojnë se Lyaman Mammadli, u akuzua nga bashkëshorti dhe familja e tij se në dasmë, ishte shfaqur “lakuriq” vetëm për shkak se kishte zgjedhur një fustan që i zbulonte supet dhe krahët. Babai i saj, Murad Bayramov, tha se ajo ishte tronditur nga kritikat dhe menjëherë pas vrau veten në kopshtin e shtëpisë së prindërve të saj në Mingachevir të Azerbajxhanit.

“Dhëndri i vajzës sime dhe prindërit e tij shkaktuan një sherr në shtëpinë time për shkak të fustanit të saj të nusërisë, Vajza ime nuk e duroi dot dhe i mori jetën vetes.”- tha ai.
Edhe pse feja e Mammadlit nuk është raportuar, Azerbajxhani është një komb me shumicë myslimane.  Babai i saj i mohoi me forcë raportet e medias se vajza e tij mund të jetë ndjerë e detyruar të martohet me një burrë më të madh në moshë, Elnur Mamedli, 33 vjeç.

“Pas festimit, Elnuri erdhi në shtëpinë tonë me prindërit e tij dhe shkaktoi një debat të madh. Ata na thanë: ‘Çfarë turpi. Si mund ta lejosh vajzën tënde të veshë një fustan nusërie kaq të turpshëm dhe zbulues?’ Ne u përgjigjëm se ishte një fustan normal, lloji që veshin shumë nuse. Por ato nuk qetësoheshin dhe vazhdonin të grindeshin. Mosmarrëveshja vazhdoi edhe të nesërmen. Prindërit e burrit e akuzuan vajzën time se u kishte turpëruar familjen. Vajza ime nuk mundi ta duronte. Mes ankthit dhe trazirave emocionale, ajo i dha fund jetës së saj.”- tregoi ai.

