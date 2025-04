Protestë para SPAK, qytetarët kërkojnë hapjen e hetimeve për masakrën e Peshkëpisë: Ka gisht Fredi Beleri

Një grup personash kanë protestuar këtë të enjte para SPAK duke kërkuar rihapjen e hetimit ndaj eurodeputetit grek Alfred Beleri, në lidhje me masakrën e Peshkëpisë, e cila u regjistrua më 10 prill 1994 pranë kufirit me Greqinë.

“Ne jemi në radhë të parë shqiptarë, njerëz që na dhemb kombi ynë. Jemi njerëz që na intereson të vihet drejtësia në vend. Këtu ka edhe ushtarë që kanë qenë në masakrën e Peshkëpisë në vitin 1994, ku janë vrarë dy ushtarë shqiptarë.

Ne kërkojmë që Fredi Beleri, se ka qenë, se e kanë nxjerrë mediat greke, ka qenë pjesëmarrës, është kapur me armë, sot i bie eurodeputet në Parlamentin Europian, ne duam drejtësi. Sepse është turp të ofendohet në radhë të parë kombi ynë, kombi që ka kontribuuar për Europën, me Skënderbeun, me Nënë Terezën.

Nuk duhet të na përfaqësoj një njeri si ai se pa dashje ulet dinjiteti i kombit tonë, lëndohemi ne, lëndohen gjithë bashkëkombësit tanë dhe ushtarët që kanë qenë pjesë e asaj masakre që u bë nga shteti grek. Të rihapen hetimet. Hetimet do hapen falë amerikaneve që ndoshta i dhemb shpirti pak për ne, sepse nga Europa çfarë do presim ne, se Europa e bëri eurodeputet atë”, tha një nga pjesëmarrësit në protestë.

Kur kanë kaluar 30 vite nga kjo ngjarje, autoritetet shqiptare nuk kanë arritur të gjejnë dhe ndëshkojnë autorët e krimit të rëndë, ku mbetën të vrarë roja dhe komandanti i repartit të Peshkëpisë dhe u plagosën katër ushtarakë të tjerë.

Për këtë ngjarje Beleri u morr në pyetje edhe në maj të vitit 2019, kur Prokuroria për Krime të Rënda rihapi dosjen e “Masakrës së Peshkëpisë”.

Hetimet u drejtuan asokohe nga prokurori i Krimeve të Rënda, Eugen Beci, dhe në praninë e tij e të dy oficerëve të Policisë Gjyqësore, Beleri u mor tri orë në pyetje, ndërsa më pas iu komunikua dhe akuza, “kryerje e aktiviteteve dhe veprimtarive terroriste”.

Posta Kufitare e Peshkëpisë në Gjirokastër u përball prillin e vitit 1994 me një sulm agresorësh grekë, të cilët, pasi vranë rojën, ushtarin Arsen Gjinin dhe komandantin e repartit, kapiten i Parë, Fatmir Shehu, plagosën efektivë të tjerë dhe grabitën gjithë armatimet në tërheqje e sipër.