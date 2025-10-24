LEXO PA REKLAMA!

Prej 17 ditësh në reanimacion, ja si paraqitet gjendja shëndetësore e Fatos Nanos

Lajmifundit / 24 Tetor 2025, 12:35
Aktualitet

Prej 17 ditësh në reanimacion, ja si paraqitet gjendja

Prej 17 ditësh, ish-kryeministri socialist Fatos Nano ndodhet i shtruar në një spital privat në Tiranë në gjendje të rënduar shëndetësore, pas një arresti kardiorespirator.

Sipas informacioneve bëhet me dije se ish-kryeministri nuk ka asnjë përmirësim dhe as përkeqësim të gjendjes së tij.

Fatos Nano, 73 vjeç është themeluesi dhe kreu i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 

Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e ish Partisë së punës që vinte nga trashëgimia komuniste, në një forcë që i rezistoi pluralizmit politik, si një aktore me peshë në skenën shqiptare.

