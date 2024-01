Postoi video në “Tik Tok” duke bërë “drift” në dëborë, shoferi i “Benz-it” merr gjobën e majme

Policia e Dibrës ka shoqëruar në komisariat drejtuesin e “benzit”, i cili qarkullonte duke kryer manovra të rrezikshme në zonë të banuar duke rrezikuar jetën e këmbësorëve dhe përdoruesve të tjerë të rrudhës.

Ishte vetë shoferi që bëri video dhe e publikoi në rrjetin social “Tik Tok”, ndërsa përveç shoqërimit ai u gjobit me masë ndëshkimore 40 000.

Njoftimi i policisë:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nuk respektoi udhëzimet e Policisë për të vendosur zinxhirë në gomat e automjetit dhe qarkullonte duke kryer manovra në dëborë në zonë të banuar duke rrezikur jetën e këmbësorëve dhe përdoruesve të tjerë të rrugës, si dhe bëri video dhe e postoi në rrjetin social “Tik-Tok”, Policia shoqëron në Komisariat dhe ndëshkon me masë administrative drejtuesin e automjetit.

Patrulla e Policisë Rrugore, pas shoqërimit në Komisariat të shtetasit E.T, sëbashku me automjetin e tij, e kanë ndëshkuar me masë administrative 40 000 lekë, bazuar në nenin 139 të Kodit Rrugor.

Drejtoria Vendore e Policisë Dibër fton qytetarët të denoncojnë në numrin 112, çdo rast të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, dhe i garanton ata se do të reagojë menjëherë dhe konform ligjit.