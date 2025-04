"Plumbi i artë"/ Xhuljano Hoxha rrëfen në GJKKO kush e porositi vrasjen e Kastriot Kilës!

Në GJKKO po mbahet seanca e radhës për gjyqin e ‘Plumbit të Artë. Seanca u shty për ditën e sotme pas kërkesës së Henrik Hoxhaj, ku mbrojtja e tij kërkoi më shumë kohë për të përgatitur pyetjet për Nuredin Dumanin.

Xhuljano Hoxha citohet të ketë thënë në seancë se Erjon Alibeaj i ka treguar si e ka porositur vrasjen e Kastriot Kilës. Më tej ai ka deklaruar se organizatori i këtij akti kriminal është Alibeaj jo Suel Çela.

“Në një nga takimet që kam zhvilluar me Erjon Alibeaj, ai më ka folur për vrasjen e Kastriot Kilës. Ai më ka tregu se si e ka porositur vrasjen e Kastriot Kilës. Financues dhe organizator i kësaj ngjarje është Erjon Alibej, jo Suel Çela” ka dëshmuar ai.

Erion Alibeaj: Doja të sugjeroja që mediat të bëjnë durim, sepse pasi të mbarojë Nuredin Dumani dëshminë e tij dhe unë do flas për gjithçka. Nga deklarimet e mia, kanë për të dëgjuar mediat për të gjithë Suel Çelat. Unë do i them të gjitha. Janë thënë shumë të pavërtetë dhe trillime, sugjeroj mediat mos të nxitohen derisa të japim dhe një deklarimet tona.

Xhuljano Hoxha: Unë kam marrë burgum të përjetshëm për fjalët e tua. Kam shumë unë për të thënë për ty.

Petrit Qoli: Kam frikë se do vdes, kam një gjendër në trup. Kam 3 vjet në burg, pa parë mbesat e mia. Unë jam marrëzisht i dashuruar me gruan time, nuk e kam takuar. Do vras veten. Jam shumë keq, kam pirë dy qetsëues nuk më kanë bërë punë. Po shkelni ligjin me këmbë të gjithë./shqiptarja