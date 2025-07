“Plaku matuf”, “Bisha”, “Cino”/ Zbulohen nofkat e grupit kriminal që trafikoi tonelata kokaine nga Amerika Latine

Zbardhen detaje të reja lidhur me grupin kriminal që akuzohet se trafikoi 6 ton kokainë me vlerë 411 mln euro, nga Amerika Latine drejt vendeve të Evropës.

Në kuadër të operacionit të SPAK kundrejt këtij grupi janë arrestuar, Ermir Ndreaj, Artur e Klevis Hoxhosman, Plaurent Dervishaj dhe Erion Alibej, ndërsa në kërkim janë shpallur Ilir Lloshi dhe Devid Patrut. Në dosje janë zbuluar nofkat që grupi kriminal i kokainës përdorte në kominikimet e tyre në aplikacionin SKYECC.

Artur Hoxhosmani njihet me nofkat Burrelsi, Lambo, Santucio dhe Santocio New. Devid Patrut alias Devid Boraj alias Elidon Skëndat njihet me pseudonimet Bisha dhe Bisha New. Ermir Ndreaj njihet me pseudoninim Cinco.

Plaurent Dervishaj njihet me pseudonimet “Xio” “shoku” dhe “plaku matuf”. Klevis Hoxhosmani njihet me pseudonimet “keli” dhe “Santucio brother”.

Erion Alibej njihet me pseudonimet “Liz” “Liizzz” Krymi” Noku. Ilir Lloshi njihet me pseudonimin Licja .

Ramazan Rraja njihet me pseudonimet “Xon” “Xoni”.