Parashikimi i motit, 6 tetor 2025
Shqipëria do të përballet sot, me kushte atmosferike të paqëndrueshme.
Moti do të jetë kryesisht i vranët, i shoqëruar me reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit.
Ndërkohë, në Ultësirën Perëndimore, reshjet do të jenë më të përqendruara dhe me intensitet deri mesatar, në formë shtrëngatash të shoqëruara me shkarkesa elektrike, veçanërisht në disa qarqe.
Pas mesditës, reshjet pritet të dobësohen dhe të humbasin territor, por në zonën qendrore ato do të vazhdojnë lokalisht me intensitet mesatar, përpara se të ndërpriten plotësisht gjatë orëve të mbrëmjes.
Në relievet malore mbi 1,000 metra në veri dhe verilindje, priten reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim juglindje – veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 12 m/s, ndërsa në zonat bregdetare dhe lugina, kryesisht në orët e mesditës dhe pasdites, ajo do të forcohet deri në 25 m/s.
Përsa i përket detit, valëzimi do të jetë i lartë, me forcë 4 deri në 6 ballë në të dy detet, Adriatik dhe Jon. Kjo do të thotë se kushdo që ka planifikuar lundrime apo udhëtime detare, duhet të tregohet i kujdesshëm dhe të ndjekë njoftimet për motin.