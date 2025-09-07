LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përleshje mes familjeve në Durrës, tre persona të plagosur

Lajmifundit / 7 Shtator 2025, 14:13
Aktualitet
Përleshje mes familjeve në Durrës, tre persona të plagosur

Sherri mes dy familjeve ka përfunduar me tre të plagosur në lagjen nr. 15 të qytetit të Durrësit.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur pranë Spitallës, ku anëtarët e dy familjeve që banojnë pranë njëri-tjetrit janë përfshirë në një konflikt të dhunshëm ku janë përdorur dhe armët e ftohta.

Për pasojë në spital kanë përfunduar tre persona te goditur me thikë dhe me mjete të forta.

Policia bën me dije se është vënë në ndjekje të një personi, teksa po punon njëkohësisht dhe për zbardhjen e ngjarjes

Durrës / Informacion paraprak

Rreth orës 13:20, në lagjen nr. 15, Spitallë, Durrës, për motive të dobëta janë konfliktuar disa shtetas. Gjatë konfliktit, janë dëmtuar me mjet prerës shtetasit M. D., 47 vjeç, A. D., 23 vjeç, dhe A. E., 46 vjeç, banues në Spitallë, Durrës, të cilët po marrin ndihmën mjekësore në spitalin e Durrësit.

Shërbimet e Policisë kanë shoqëruar shtetasin R. E., 22 vjeç.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet procedurale për sqarimin e plotë të rrethanave.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion