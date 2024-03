Përdorte nipin e mitur për lekë/ Apeli jep vendimin për Tashën e “Tik-Tokut” dhe të birin

Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masën e sigurisë “arrest me burg” për dy personazhet e Tik-Tok, Natasha Rombula dhe djalin e saj Armando Kumaraku.

Ata dyshohen për kryerjen e veprës penale “Keqtrajtimi i të miturit” kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 124/b dhe 22 të Kodit Penal.

Më konkretisht ata akuzohen për keqtrajtimin e një 10 vjeçari (nipi i Natashës dhe djali i Armandos).

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas një video të bërë viruale kudo në rrjet, ku i mituri 10-vjeçar shfaqet duke sharë një komentues me fjalor të papërshtatshëm, e ëma e tij ka denoncuar rastin në polici dhe ndaj babait e gjyshes të të miturit kanë nisur hetimet. Fjalori i të miturit dyshohet se bëhej me arsyen për të rritur sa më shumë ndjekësit dhe për të përfituar prej dhuratave të tyre në Tik Tok, që konvertohen në lekë.

Natasha u bë e njohur për publikun pas historisë së bujshme me ish-nusen e saj mbi kujdestarinë e djalit të mitur, pas divorcit me babin e tij, tanimë i arrestuar. I mituri kalonte të paktën dy fundjava me të atin dhe gjyshen, në bazë të vendimit të gjykatës.