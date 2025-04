Paundi dhe dollari në rënie/ Këmbimi valutor për ditën e sotme

Diten e sotme, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan do të blihet me 86.4 lekë dhe do të shitet me 87.4 lekë.

Euro do të blihet me 98.4 lekë dhe do të shitet me 99.1 lekë.

Franga zvicerane do të blihet me 104 lekë dhe do të shitet me 105 lekë.

Ndërsa paundi britanik do të blihet me 114.9 lekë dhe do të shitet me 116.2 lekë.

Dollari kanadez këmbehet me 62.2 lekë në blerje dhe me 63.6 lekë në shitje.

Për kursin e monedhave të tjera shihni tabelën e mëposhtme: