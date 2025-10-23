LEXO PA REKLAMA!

Ndryshime në ministritë e Arsimit, Mjedisit dhe Bujqësisë, emërimet e reja

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 15:02
Ndryshime në ministritë e Arsimit, Mjedisit dhe Bujqësisë,

Arta Dollani, është liruar nga detyra si drejtoreshë e Përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.


Elda Xhumari emërohet zëvendësministre e Mjedisit.

Ndërkohë, Roland Kristo, zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, lirohet nga kjo detyrë.

Herida Duro është emëruar zëvendësministrja e re e Arsimit.

Siç raportohet, Duro ka mbajtur postin e drejtoreshës së Turizmit në kohën kur kjo ministri është drejtuar nga Mirela Kumbaro.

Ndërkohë kjo e fundit, mori postin e ministres së Arsimit në muajin shtator, kur kryeministri Edi Rama shpalli qeverinë e re të dalë nga zgjedhjet e 11 majit.

Kumbaro zëvendëson në këtë detyrë Ogerta Manastirliun të cilës iu besua kandidatura për kryebashkiake të Tiranës në Asamblenë e PS

