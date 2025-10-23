Ndryshime në ministritë e Arsimit, Mjedisit dhe Bujqësisë, emërimet e reja
Arta Dollani, është liruar nga detyra si drejtoreshë e Përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.
Elda Xhumari emërohet zëvendësministre e Mjedisit.
Ndërkohë, Roland Kristo, zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, lirohet nga kjo detyrë.
Herida Duro është emëruar zëvendësministrja e re e Arsimit.
Siç raportohet, Duro ka mbajtur postin e drejtoreshës së Turizmit në kohën kur kjo ministri është drejtuar nga Mirela Kumbaro.
Ndërkohë kjo e fundit, mori postin e ministres së Arsimit në muajin shtator, kur kryeministri Edi Rama shpalli qeverinë e re të dalë nga zgjedhjet e 11 majit.
Kumbaro zëvendëson në këtë detyrë Ogerta Manastirliun të cilës iu besua kandidatura për kryebashkiake të Tiranës në Asamblenë e PS