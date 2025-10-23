LEXO PA REKLAMA!

Abuzimi me të miturën në Korçë, zbardhen detajet, vajza bashkëjetonte me të arrestuarin, në dijeni dhe nëna e saj

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 14:30
Aktualitet

Abuzimi me të miturën në Korçë, zbardhen detajet,

Detaje të reja nga ngjarja e abuzimit seksual me të miturën në Korçë, ku një 16-vjeçar është arrestuar, me pretendimin se ka abuzuar me një 15-vjeçare.


Burime kofidenciale, kanë bërë me dije se e mitura prej disa ditësh bashkëjetonte me 16-vjeçarin, duke qenë në një lidhje me të.

Për lidhjen ka qenë në dijeni edhe nëna e 15-vjeçares, e cila e ka lejuar këtë të fundit të bashkëjetojë me 16-vjeçarin për disa ditë.

Në deklaratën në polici, e mitura fillimisht ka thënë se 16-vjeçari ka ushtruar dhunë fizike, ndërsa më pas ka pretenduar se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë.

Nga ana e grupit hetimor, po bëhen ende hetime për të zbuluar më tej rreth kësaj ngjarje, pasi dyshohet se ka edhe persona të tjerë të përfshirë.

Mësohet se 15-vjeçarja ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike, ku mbahet nën vëzhgim nga psikologet. Priten detaje të tjera në vijim.

