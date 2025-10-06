Pas ekzekutimit të Isuf Jaçajt, polica bastis hotelin e njohur në Sarandë
Ambientet e hotelit “BLUE SKY” në qytetin e Sarandës janë bastisur nga efektivë të Policisë së Shtetit, të urdhëruar nga Prokuroria e qytetit, pas atentatit të ndodhur dy mbrëmjen e të shtunës ku humbi jetën Isuf Jaçaj.
58 vjeçari që për shumë vite kishte punuar si guidier për turistët vendas dhe të huaj në Sarandë, duke u çuar në gjiret e mrekullueshme të jugut me stafin e tij. Në qytetin bregdetar e njihnin si “Bushi” ndërkohë që vrasja me shpërthim të telekomanduar dyshohet se është për hakmarrje.
Grupi hetimor i ngritur nën drejtimin e Prokurorisë së Sarandës dyshon se “fijet” e atentatit që tronditi qytetin dy ditë më parë janë në hotelin në pronësi të shtetasit Kristo Qirici.
Pronari i hotel “BLUE SKY” është vëllai i biznesmenit të ndjerë Edmond Papa, i cili është vrarë pak vite më parë në Tiranë si pasojë e një sage të përgjakshme hakmarrje mes fiseve Sadikaj dhe Papa.
Dy nipat e Kristo Qiricit, janë shoqëruar dhe marrë në pyetje gjatë ditës së djeshme, por pas disa orësh janë lënë të lirë. Po ashtu, janë shoqëruar edhe persona të lidhur me shtetasin Ervis Lami, i njohur si bashkëpunëtori kryesor i Kristo Qiricit.
Pista kryesore që po hetohet në Sarandë është pikërisht hakmarrja, por nuk dihet nëse bëhet fjalë për ngjarjen ku është përfshirë djali i viktimës Isuf Jaçaj, shtetasi i izoluar aktualisht në qeli Klaus Jaçaj, apo konflikti ka marrë përmasa më të gjera dhe në të janë përfshirë persona të tjerë.
Më 17 korrik, në qytetin e Sarandës dy të rinj u plagosën me armë zjarri nga Ramadan Zoto allias Canaj, 43 vjeç, pas një konflikti për një tokë në bregdet. Zoto qëlloi me armë dy të rinjtë nga Kamza, Gëzim Hajdaraj dhe Ernest Lami. Ishte Klaus Jaçaj, ai i cili e ndihmoi Zoton të largohej nga vendi i ngjarjes.
Klaus Jaçaj u arrestua vetëm 1 javë pas ngjarjes, ndërsa vetë Ramadon Zoto ra në pranga më datë 22 gusht në qytetin e Korçës.
Dy ditë para arrestimit, Klaus Jaçaj iu hodh mjeti në erë më tritol. Makina ndodhej e parkuar po në lagjen numër 3, ku dy ditë më parë i vranë babanë, por 31 vjeçari nuk ishte në makinë. Shpërthimi i 22 korrikut mbeti një ngjarje e pazbardhur, ndërsa këtë fundjavë po me tritol i vranë babanë.