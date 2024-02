Parashikimi i motit për sot me vranësira, normalizohen temperaturat

Sipas meterologeve, ditën e enjte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme për shkak të depërtimit të masave ajrore relativisht të lagështa me origjinë jugperëndimore.

Moti parashikohet fillimisht me vranësira mesatare deri të dendura dhe alternime kthjellimesh.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të dobëta dhe të izoluara në zonën e veriperëndimit dhe pjesërisht qendër.

Më pas për pjesën tjetër të ditës mot kryesisht i kthjellët si dhe vranësira kalimtare.

Era do të fryjë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1-10m/sek, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

-në zonat malore 2 deri 17°C

-në zonat e ulëta 3 deri 21°C

-në zonat bregdetare 5 deri 21°C