Zjarret/ 2 vatra ende aktive në të gjithë vendin, po mbahet nën monitorim zjarri në Xeth, Fushë-Arrëz dhe në Krrabë
Sipas Qendrës Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile (QKOEC) në AKMC, prej orës 09:00, datë 20.08.2025, deri në orën 20:00, datë 20.08.2025, janë raportuar 12 vatra zjarri nga të cilat 6 vatra janë shuar, 2 vatra janë *aktive*, dhe 4 vatra janë në *monitorim*.
Vatrat e izoluara dhe shuara plotësisht:
1. Lagjja numër 1, Rrogozhinë.
2. Fshati Ahmataj, njësia administrative Tropojë e Vjetër, bashkia Tropojë.
3. Fshati Llugaj, njësia administrative Llugaj, bashkia Tropojë.
4. Fshati Sohodoll, njësia administrative Kastriot, bashkia Dibër.
5. Lagjja numër 3, Vlorë.
6. Fshati Durisht, njësia administrative Petrelë, bashkia Tiranë.
*Aktualisht, janë aktive vatrat:*
1. Në fshatin Xeth, njësia administrative Blerim, në bashkinë Fushë - Arrëz, situata është e qetë dhe vatra e zjarrit është pothuajse e izoluar plotësisht. Në disa pjesë ka ende riaktivizime të vogla brenda perimetrit, por ato po mbahen nën kontroll dhe po eliminohen nga punonjësit e shërbimit pyjor.
2. Në fshatrat Damjan, Fortuzaj dhe Isufaj në bashkinë e Tiranës, vatra e zjarrit është minimizuar dhe po mbahet në mbikëqyrje deri në fikjen përfundimtare. Në terren janë angazhuar 5 efektivë me 1 automjet zjarrfikës nga MZSH Tiranë, 4 forca policore dhe 3 forca bashkiake.
3. Pranë tunelit të Krrabës në bashkinë Tiranë është regjistruar një vatër e re zjarri në orët e pasdites. Në vendngjarje ka mbërritur Shërbimi Vendor Zjarrfikës, të cilët po punojnë për izolimin e flakëve.
4. Vijon puna për shuarjen e zjarrit në Parkun Natyror Gërmenj, njësia administrative Leskovik, të rënë në 11.08.2025. Në terren po punojnë forcat bashkiake, për të shmangur riaktivizimin e vatrës. Ditën e sotme situata duket e qetë dhe forcat operacionale po mbajnë nën monitorim terrenin.
5. Vijon aktiv zjarri i rënë më datë 19.08.2025, ora 17:05, në afërsi të Fabrikës së Çimentos, njësia administrative Fushë-Krujë, ku u arrit të izolohen 5 vatra zjarri në total, ndërsa zjarri ka vazhduar me intensitet të ulët. Dendësia e pyllit e vështirësoi ndërhyrjen, por forcat operacionale arritën ta shuajnë vatrën, e cila tashmë po mbahet në monitorim nga zjarrfikësit Krujës.
6. Është riaktivizuar zjarri i rënë më datë 19.08.2025 në një sipërfaqe me shkurre në fshatin Lapardha, njësia administrative Kotë. Në vendngjarje ka shkuar Shërbimi Zjarrfikës i Selenicës. Me gjithë punën e forcave operacionale, zjarri vijon të mbetet aktiv.