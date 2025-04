"Paketa e Maleve", Rama e nis ditën me ligjin e ri për investitorët e turizimit malor

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar mëngjesin e kësaj të enjte “Paketën e Maleve”, projektligj që i hap rrugën investimeve në agropërpunim dhe turizëm malor.

Edi Rama: Mirëmëngjes dhe me “Paketën e Maleve”, një ligj i ri i sapomiratuar që i hap rrugë investimeve në agroturizëm, agropërpunin dhe turizëm malor, duke u dhënë një mundësi reale dhe mbështetje të posaçme

të gjithë atyre që duan të rikthehen në tokat e të parëve nga qyteti apo nga jashtë vendit, për të arritur një sukses ekonomik për familjen e tyre, me procedura krejt të thjeshtuara dhe lehtësira fiskale, deri edhe 10 vjet Zero Taksa e Zero TVSH për 500 aplikantët e parë, ju uroj një ditë të mbarë