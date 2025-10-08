Pa patentë, përplasi këmbësoren me makinë, e pëson 19-vjeçari
Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 11:33
Aktualitet
Policia ka arrestuar në Tiranë një 19-vjeçar pasi kishte përplasur një këmbësore me makinë.
Sipas burimeve, personi i aksidentuar nuk ka bërë një kallëzim tek autoritetet, por pas marrjes së ndihmës së parë është larguar.
Mbi 19-vjeçarin me iniciale K.K rëndon akuzë e dyfishtë pasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi.
Policia po heton këtë rast, deri në një vendim përfundimtar ndaj autorit.