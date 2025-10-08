LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pa patentë, përplasi këmbësoren me makinë, e pëson 19-vjeçari

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 11:33
Aktualitet

Pa patentë, përplasi këmbësoren me makinë, e pëson

Policia ka arrestuar në Tiranë një 19-vjeçar pasi kishte përplasur një këmbësore me makinë.

Sipas burimeve, personi i aksidentuar nuk ka bërë një kallëzim tek autoritetet, por pas marrjes së ndihmës së parë është larguar.


Mbi 19-vjeçarin me iniciale K.K rëndon akuzë e dyfishtë pasi drejtonte automjetin pa leje drejtimi.

Policia po heton këtë rast, deri në një vendim përfundimtar ndaj autorit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion